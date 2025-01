Oddali mieszkania w zamian za rentę. Tyle dostają co miesiąc

Mam olbrzymią prośbę do pana premiera. Proszę zdymisjonować tego pana Paszyka. On czy wcześniej pan Buda, nie powinni zajmować takich stanowisk. Proszę bardzo zostawić rynek nieruchomości w spokoju lub w jakiś sposób wymóc obniżkę marż u deweloperów, które są średnio dwa razy wyższe niż średnia unijna. Skończcie z tym rozdawnictwem, bo naprawdę nie każdy Polak chce się kredytować, by kupić mieszkanie. Stop kredytowi zero procent, stop sztucznemu pompowaniu rynku nieruchomości. Ten cykl musi się skończyć, ceny muszą spaść. Są inne problemy ze tym kraju. 2,5 mln osób żyje w ubóstwie, ponad 17 mln osób żyje poniżej minimum socjalnego. Gdzie likwidacja podatku Belki? Gdzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy? Dlaczego za wszelką cenę chcecie dotować mieszkaniówkę? Polacy już wiedzą kto dotuje różne kampanie wyborcze, mleko się rozlało. Ani PiS , ani PO nie powinno nigdy mącić, dając jakąś pseudo pomoc. Wiemy jak to się skończyło, wzrostem cen. Te pieniądze dajcie na onkologię. Jak tam z dotacją dla TVP? Polacy dali się oszukać, tak jak dają się nabrać na te nadmuchane ceny u deweloperów i na rynku wtórnym. Metr mieszkania powinien być na poziome wartości miediany wynagrodzeń. Najkorzystniejsza byłaby powtórka z lat 2008-2012, gdy ceny spadały o 20-30 %. Tego sobie i wam życzę, bo politycy mają po kilka nieruchomości, działek itp. i oni chcą ciągłych wzrostów. Każda partia, która wymyśli coś na wzór kredytu 2%, powinna ponieść klęskę w każdych wyborach. #Nie kupuję przewartościowanych nieruchomości. Nie będzie nikt na mnie żerował. Nieruchomości mogą tanieć jak każde inny towar. Bez różnych rządowych pomocy już dawno by były tańsze, a więc i kredyt można by wziąć mniejszy jeżeli kogoś nie stać kupić za gotówkę. Należy budować mieszkania komunalne i zrobić konkurencje dla deweloperki. Poczytajcie sobie jak napompowano niegdyś rynek hiszpański i jakie potem spadki na tym rynku nastąpiły. My zmierzamy w podobnym kierunku, a za sprawą rozdawnictwa także w kierunku greckim.