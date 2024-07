Ostatnie dni na decyzję ws. emerytury. Polacy mają czas do końca lipca

Obecnie, na koniec czerwca 2024 roku według danych KNF liczba osób oszczędzających w OFE wyniosła 14,39 mln. Natomiast wartość aktywów wzrosła do 232,14 mld zł, na koniec maja ich wartość wynosiła 227,88 mld zł. W drugiej połowie 2022 wartość aktywów spadła do około 130 mld zł w związku ze słabymi wynikami na giełdzie, od tego czasu ich wartość zwiększyła się o ok. 100 mld zł.

Okienko transferowe OFE vs ZUS

W trakcie trwającego do końca lipca 2024 roku tzw. okienka transferowego w ramach OFE osoba ubezpieczona może podjąć decyzję czy część składki emerytalnej będzie trafiała na subkonto w ZUS, czy do OFE. Decyzja podjęta do końca lipca obejmuje tylko przyszłe (nowe) składki, a nie te, które zostały dotychczas wpłacone do systemu. Co oznacza, że nie podejmujemy decyzji o składkach, które w przeszłości zostały odprowadzone do systemu.