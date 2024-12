Polacy oszczędzili ponad 200 miliardów, ale los pieniędzy wciąż nieznany. W rządzie cisza

OFE a przyszłość emerytur

Reforma z 2014 r. zmieniła zasady funkcjonowania OFE. Wprowadzono tzw. suwak emerytalny, który przenosi środki do ZUS na 10 lat przed emeryturą. To powoduje odpływ kapitału z giełdy, co może wpłynąć na przyszłość rynku kapitałowego. Za rządów PiS zapowiadano całkowitą likwidację funduszy, jednak realnie nie przystąpiono do tego pomysłu.