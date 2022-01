Ulga wyrównująca ubytek w emeryturach trafi do Sejmu pod koniec stycznia

Podczas sobotniej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że emeryci, którzy otrzymują w ZUS świadczenia w przedziale od 4920 zł do 12 800 zł brutto miesięcznie, nie stracą na Polskim Ładzie . Ministerstwo Finansów pracuje bowiem nad nową ulgą, a właściwie algorytmem, który wyrówna im stratę części dochodów spowodowaną wyższą składką zdrowotną od tego roku.

Jak dowiedział się nieoficjalnie money.pl, rząd nie zajął się ulgą dla emerytów w trybie pilnym, ponieważ minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które weszło w życie 8 stycznia. Według resortu finansów pozwala ono ZUS-owi na korzystniejsze przeliczanie zaliczek na podatek dochodowy od emerytur bez odpowiedniej ustawy, to znaczy według zasad systemu podatkowego sprzed Polskiego Ładu .

- Prace nad nowym algorytmem ulgi dla emerytów są już bardzo zaawansowane. Ustawa powinna trafić do Sejmu jeszcze na styczniowe posiedzenie, które zaplanowane jest na 26-27 stycznia – słyszymy od naszego informatora z kręgu zbliżonego do resortu finansów.

Dwa tysiące osób "za burtą"

Osoby, które otrzymywały emeryturę na poziomie 5 tys. zł brutto miesięcznie, bez ulgi musiałyby dopłacić do podatku w tym roku 72 zł. Natomiast przy emeryturach w wysokości 7 tys. zł brutto miesięcznie, różnica ta wynosi rocznie aż 2436 zł.

Jak przyznaje nasz rozmówca z kręgów zbliżonych do Ministerstwa Finansów, algorytm nie uwzględnia tych, którzy mają świadczenia wyższe niż 12 800 zł brutto miesięcznie - to oznacza, że oni zapłacą wyższe podatki. Takich osób jest w grupie poszkodowanych ok. 0,05 proc., czyli 2,1 tys. w skali całego kraju - wynika z szacunków naszego źródła.