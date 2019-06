PPK chce oferować już 17 instytucji

17 instytucji finansowych zostało już wpisanych do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób zaczną podlegać ustawie o PPK od 1 lipca.

Wpisanie do ewidencji PPK oznacza, że zarządzane przez te instytucje finansowe mogą brać udział w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, a pracownicy mogą wybrać je do oszczędzania.

PPK to nowy sposób oszczędzania na przyszłość. Zapisani do niego automatycznie zostaną pracujący w wieku od 18 do 55 lat m.in. pracujący na etat czy umowę zlecenie. W sumie to 11,5 mln Polaków. Powyżej tego wieku zapis do PPK ma być dobrowolny, a powyżej 70 roku życia – niemożliwy.