Pracownicze Plany Kapitałowe. Senat przyjął projekt ustawy

RedBlocker 8 min. temu

Ludzie nie wiedzą skąd biorą się pieniądze na PPK, co wynika z poziomu wiedzy ekonomicznej i trochę naiwniaków się na to nabrało: 1. PRACOWNIK płaci sam większą składkę- 2% czyli to jest jego kasa. 2. Pracodawca się dokłada z pieniędzy wypracowanych przez PRACOWNIKA 1,5% 3. 240 zł ( i to nie zawsze) dokłada budżet państwa z pieniędzy zabranych w podatkach płaconych przez PRACOWNIKÓW, bo przecież podatki płacą tylko Ci którzy pracują. Reasumując: cały projekt, może być finansowany tylko i wyłącznie przez nas samych.