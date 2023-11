Nadchodzi rewolucja w emeryturach. Takich zmian chce nowy rząd

Projekty zmian emerytalnych są w gestii ministerstwa rodziny, które będzie pod kontrolą polityków Lewicy. Założenia reformy emerytalnej znalazły się w umowie koalicyjnej. Najważniejszym jej punktem jest reforma tzw. rent rodzinnych. Średnia renta wynosi około 3 tys. zł brutto miesięcznie i przysługuje wdowie, która w chwili śmierci męża miała co najmniej 45 lat.

Pieniądze są wypłacane od momentu, kiedy wdowa kończy 50 lat, do końca życia. Mąż po zmarłej żonie również może otrzymać takie świadczenie, ale takie przypadki są rzadkością. Jeżeli natomiast kobieta pobiera już swoją emeryturę, może po śmierci męża przejść na jego świadczenie i otrzymywać 85 proc. tego, co należało się mężowi.

Serwis wyjaśnia to na przykładzie. W małżeństwie, w którym mężczyzna wypracował 4 tys. zł brutto emerytury, a kobieta 2 tys. zł, obecnie po śmierci męża żona może pozostać przy swoim świadczeniu, czyli 2 tys. zł, albo wybrać rentę rodzinną, czyli 3400 zł, co stanowi 85 proc. świadczenia po mężu.

Po zmianach kobieta mogłaby korzystać z renty rodzinnej, czyli 3400 zł, oraz 50 proc. świadczenia, z którego rezygnuje, czyli dodatkowego 1 tys. zł. Renta wdowia wynosiłaby w tym przypadku 4400 zł. Ma pojawić się zapis, że łączne świadczenie nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Obecnie średnia emerytura wynosi 3482 zł, co oznacza, że górny limit wynosiłby 10 436 zł brutto - wylicza wyborcza.biz.pl.

Zmiana zasad waloryzacji

Politycy opozycji chcą zasady waloryzacji zmienić. Planują wprowadzić drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. Druga podwyżka będzie się odbywać we wrześniu lub w październiku.

A co z 13. i 14. emeryturą? Poseł Michał Kobosko z Polski 2050 został na antenie Radia Zet zapytany, czy emerytura bez podatku jest lepsza od "trzynastki" i "czternastki". - Tak. "trzynastka" i "czternastka" to jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym - odpowiedział polityk.

Projekty prezydenta pójda do kosza

Mają one przysługiwać bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.