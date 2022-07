Rząd przyspiesza wypłatę "czternastek". Maląg podała nowy termin

Poniżej 50 zł "czternastki" nie dostaniesz

Maląg poinformowała także, że "wysokość tego świadczenia to minimalna emerytura, czyli na rękę będzie to 1217 zł dla tych osób, które otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości, ponieważ przy czternastej emeryturze jest kryterium dochodowe".

Zobacz także: Skąd pieniądze na "trzynastkę" i "czternastkę", skoro nie sa uwzględnione w budżecie na 2020 rok? To się da skonstruować

- Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wtedy, aby większa grupa była objęta świadczeniem, zostanie zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę" - wyjaśniła.

Wprowadzona też została minimalna wysokość czternastej emerytury - będzie to 50 zł brutto, a więc 45 złotych na rękę. Świadczenia poniżej tej kwoty nie będą wypłacane. Lepiej sytuowani seniorzy na dodatkowe pieniądze od rządu liczyć więc nie mogą.

Jak powiedziała minister, "świadczeniem tym będzie objętych ok. 9 milionów emerytów, a w pełnej wysokości uzyska je blisko 8 milionów emerytów i rencistów".

Do "czternastki" są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Z kwoty tego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.