Sejm zajmie się emerytalną rewolucją. Są powody do obaw

Emerytury stażowe w Sejmie

Dziennik dodaje, że jeśli ustawa weszłaby w życie i z nowych przepisów skorzystali wszyscy uprawnieni, to koszt już w drugim roku po zmianie sięgnąłby ok. połowy sumy wydawanej na 500 plus. "Taki prezent dla młodych emerytów jeszcze bardziej obciąży pracujących" - zauważa gazeta.

Dlatego - pisze "Rzeczpospolita" - "najlepsze, co można zrobić z projektem emerytur stażowych, to włożyć go na dno sejmowej szuflady". "Promującemu go związkowi zapewne trudno byłoby się z tym pogodzić, choć paradoksalnie to także w jego interesie. Bo im więcej ludzi wyśle na emeryturę, tym mniej będzie miał składek – emeryci płacą przecież tylko połowę stawki pracowniczej" - podsumowuje dziennik.