Specjaliści poszukiwani. Górniczy gigant nie chce już wspierać przechodzenia na emeryturę

Na rynku brakuje specjalistów gotowych do pracy w górnictwie – wynika z analiz Polskiej Grupy Górniczej. Choć obecnie firma radzi sobie z kadrami, to problem może stać się dotkliwy za kilka lat, gdy obecna załoga osiągnie wiek emerytalny. Dlatego też PGG planuje wycofać się z zachęt finansowych do szybszego przechodzenia na emeryturę.