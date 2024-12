Sposób na wysoką emeryturę. Prezes ZUS: Jest tylko jedna metoda

Emerytura zbyt niska? Prezes ZUS: Zależy od składek

Prezes Zakładu wspomniał, że należy edukować Polaków iż "istotą systemu ubezpieczeń społecznych jest finansowe zabezpieczenie różnego rodzaju ryzyk – starości, choroby, niezdolności do pracy i wypadków". - Państwo to obywatele. Jeśli są aktywni, dbają o siebie, to państwo ma ich wspierać, ale nie może ich wyręczać. System emerytalny, który u nas funkcjonuje, został skonstruowany tak, że od tego, ile wpłaciliśmy składek, zależy nasza emerytura . Zatem im dłużej jesteśmy aktywni zawodowo i płacimy składki, tym wyższe będzie nasze świadczenie - przyznał.

I zaznaczył, że jeśli ktoś pracował tylko przez miesiąc i za taki czas odprowadził składkę, to na tej podstawie będzie miał wyliczoną emeryturę, nawet jeśli są to symboliczne 2 grosze. - Ale czy świadczenie w takiej wysokości można nazwać emeryturą, której istotą jest zabezpieczenie na starość? To świadczenie ekwiwalentne za tę jedną opłacona składkę - skomentował Derdziuk. I podkreślił, że do wypłaty minimalnej emerytury kobieta musi udowodnić opłacanie składek przez 20 lat, a mężczyzna - przez 25 lat.