Szok emerytalny narasta. "Ludzie nie są przygotowani na to, co ich czeka"

Edi 5 min. temu

Wystarczy wprowadzić staż 40 lat pracy, 45 lat pracy i za to dawać emeryturę, a nie ludziach które całe życie nie odprowadzali składek, a teraz płaczą, a płakali jak brali pod stołem? Bo do emerytury daleko? I dla tych ludzi powinna być 13 i 14, a nie dla tych co z będą uzbiera 10 lat pracy, dostaje deotaki i 13 i 14. A ci co całe życie uczciwie pracowali, nie dostają nic bo mają wysoka emeryturę. I dowiecie się młodym że wolą brać pieniądze do ręki? Bo ja nie🙂