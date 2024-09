"To nie błąd systemu". Taką emeryturę ma 60-latka z Biłgoraja

z czego żyli do tej pory pracusie jedno 60 lat drugie 72 jakoś sobie radzili w życiu do tej pory to sobie poradzą i przy takiej emeryturze wszak 13 i 14 dostaną a ten co zapitalał całe życie i ma dobrą emeryturę ale może zdrowie już słabe to o 14 może zapomnieć ot taka sprawiedliwość po polsku i zachęta do bycia frajerem i pracusiem do śmierci