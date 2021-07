Trudne życie polskiego emeryta? Księża seniorzy żyją lepiej niż były papież

Cenzor 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Leszek a może proszę księdza to jest prawda . Jeżeli kwota emerytury Głodzia jest prawdziwą to jest zastanawiająca . Emeryt mundurowy otrzymuje 75% swojego uposażenia a to oznaczało by , że musiał by zarabiać 24 tys złotych . Nawet generał kieckowy takiej kasy nie zarabia bo jest wyższa od poborów ministrów na może nawet premiera . Więc skąd czy nie otrzymuje jeszcze emeryturę a właściwie dwie z ZUS . A co do emerytur , państwo płaci kościołowi składki na ubezpieczenie społeczne bo kościół tak chce i z tego powodu ksiądz otrzymuje emeryturę a później gdy przekroczy 75 lat otrzymuje druga emeryturę płacona z funduszu kościelnego . Więc niech ksiądz nie ściemnia okradacie Polakow na różne sposoby .