Waloryzacja emerytur. 2022 rok ma być rekordowy. Ekspert: Może być więcej niż zapowiada rząd

Nie tak dawno pisali, że jako emeryt taka osoba będzie, jeśli będzie dorabiać sobie do emerytury, to będzie musiała płacić pełny (bez odliczeń) podatek zdrowotny, czy około 580 zeta co miesiąc..... jeśli więc razem z emeryturą i dodatkowym dochodem mam 2800 do ręki, to od 2022 roku, przy zwrocie podatku około 300 złotych co miesiąc i pełnym zdrowotnym (od emerytury 250 zł plus od dochodu 580 - nie odliczanym), mam w plecy co miesiąc 530 zeta, czyli dostanę do ręki 2270 zł przy takich samych dochodach..... i jeszcze jeden haczyk, mogę mieć tylko jedno zlecenie..... więc inne dochody muszą być na czarno..... koszt mieszkania i opłat tel. światło, gaz, internet.... to w sumie 1800 złotych co miesiąc.... zostawało mi na życie - jedzenie, ciuchy i inne drobne wydatki około 1 tys. złotych, od nowego roku będzie około 470 do 550 złotych. Nie ma co rozpusta. Tak więć zostaje robota na czarno i kasa do ręki.... poza fiskusem