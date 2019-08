Waloryzacja emerytur i rent. Seniorzy mogą spodziewać się rekordowej podwyżki?

Wyliczenia resortu pracy dają seniorom przy średniej emeryturze ok. 67 zł podwyżki co miesiąc. Seniorzy z minimalną wypłatą 1,1 tys. zł mogą liczyć na ok. 35 zł więcej. Natomiast emeryt otrzymujący dziś 3 tys. zł w przyszłym roku zyska ok. 97 zł.