Waloryzacja emerytur. Tak wzrośnie "trzynastka"

Te dodatkowe świadczenie czyli 13 tka i 14 tka dają mi finansowy oddech, razem wzięte to są 4 czynsze za moje niewielkie komunalne mieszkanie i teraz za to chciałem polskiemu podatnikowi podziękować. Bo to nie są pieniądze od rządu jaki by on nie był jak głosi propaganda, my damy, my wypłacimy, my daliśmy, my wypłaciliśmy itp. To są Wasze pieniądze ciężko pracujący Polacy, ja też wiele lat ciężko pracowałem, nie leżałem do góry wiadomo czym i nie czekałem aż mi ktoś coś da! DZIĘKUJĘ!