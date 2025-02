Skarbówka odda emerytom nadpłacony podatek. Jakie będą zwroty?

Jak informuje "Super Express", na zwrot nadpłaconego podatku mogą liczyć emeryci i renciści, których roczne świadczenia nie przekroczą 30 tys. zł. Emerytury rosną, a kwota wolna od podatku nie zmienia się, mimo obietnic rządu. A to oznacza, że pieniądze popłyną do mniejszej liczny seniorów.

Jak wylicza dziennik, przy miesięcznej emeryturze wynoszącej 2,5 tys. zł można spodziewać się zwrotu w wysokości około 400 zł . Wysokość zwrotu jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego - im wyższa emerytura podstawowa, tym niższy zwrot podatku od świadczeń dodatkowych - czytamy w "Super Expressie".

Czas na rozliczenie podatków do końca kwietnia

Na złożenie rozliczenia będzie czas do 30 kwietnia 2025 roku. Jeśli podatnik nie wprowadzi żadnych zmian do wypełnionego przez skarbówkę PIT-u, zostanie on automatycznie zaakceptowany. Istotną informacją jest również możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej - dla osób preferujących tradycyjną formę rozliczenia termin także upływa 30 kwietnia 2025 roku.