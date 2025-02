Miliony emerytów otrzymają te formularze. Oto co muszą zrobić

Jeśli za 2024 r. emeryt lub rencista otrzyma tylko jeden PIT i będzie nim PIT-40A oraz nie korzysta z ulg podatkowych i nie uzyskał innych dochodów, które mają wpływ na kwotę podatku jaką obliczył organ rentowy w PIT-40A, to nie musi składać zeznania podatkowego . Natomiast jeśli emeryt lub rencista otrzyma nie tylko PIT-40A lub chce np. rozliczyć się z małżonkiem lub skorzystać z ulg i odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej, to musi złożyć zeznanie podatkowe .

Roczne obliczenie podatku emerytów do końca lutego

KAS wyjaśniła, że w przypadku, jeśli świadczeniobiorca od organu rentowego otrzyma informację PIT-11A z dochodami do opodatkowania, to musi złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Jeśli oprócz tej informacji otrzyma jeszcze inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), to dochody z tych PIT-ów również trzeba uwzględnić w swoim zeznaniu. Zwrócono uwagę, że gdy dochody wykazane na informacjach od płatników stanowią jedyne dochody, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37.