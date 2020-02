Waloryzacja rent i emerytur na 2020 podpisana

Nowelizacja zakłada ponadto - jak przypomina w komunikacie Kancelaria Prezydenta - że najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1200 zł miesięcznie, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 900 zł miesięcznie, zaś świadczenie przedemerytalne - 1210,99 zł.

Wskaźnik waloryzacji odpowiada bowiem inflacji - czyli wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych - w poprzednim roku kalendarzowym, a do tego dochodzi co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (również w poprzednim roku kalendarzowym). Inflacja emerycka (bo tak nazywa się podwyżka cen dla seniorów), która jest co roku podawana przez Główny Urząd Statystyczny, wyniosła 2,6 proc. Z kolei wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniósł 4,8 proc. 20 proc. z tego to 0,96 proc. A to oznacza, że działanie jest proste: 2,6 proc. + 0,96 proc. = 3,56 proc.