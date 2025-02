Wiek emerytalny podwyższony do 67 lat? Ekspertka: to niezbędne

Praca pracy nie rowna i w fizycznej ciężko tyle wytrzymać.30% mezczyzn nie dozywa wieku emerytalnego i większość się nią cieszy ledwie kilka lat. Zagonić takich ekspertów profesorów do prac fizycznych na produkcję gdzie są wyśrubowane normy, hut gdzie się pracuje w systemie zmianowym to by się im szybko odechciało takich pomysłów .Tymczasem jakie przywileje mają mundurowi,Nie powinno być takich przywilejów dla mundurówki bo kto to widział by wystarczyło tylko 25 lat a do niedawna jeszcze było jedynie 15 a teraz po 20-25 latach emeryturka i 5- 6k na rękę(tyle ile inni po 40-45 latach przy podobnych zarobkach!). Już nie mówiąc jaką mają najwyzsi stopniem+wysokie odprawy a j tak większość dalej dorabia. Świadczenia emerytalne są zawyżane poprzez podniesienie pensji,różnych dodatków przed przejściem na emeryturę żeby podstawa obliczenia emerytury była wyższa . Do 55 / 60 na większości stanowisk to spokojnie powinni pracować. Przecież taki młody byczek emeryt mundurowy ledwie po 40tce się lepiej trzyma od nie jednego hutnika pracującego w systemie brygadowym który w pracy w szczególnych warunkach musi pracować do 60 roku życia czy innego pracownika fizycznego, budowlańca którzy muszą pracować do 65 lat. Przeciętny emeryt mundurowy otrzymuje ponad 5,5 tys. zł. To o blisko 60 proc. więcej niż w powszechnym systemie emerytalnym. Skok widać szczególnie w 2023 r., gdy przeciętna emerytura wzrosła o blisko 1 tys. zł miesięcznie. Rocznie MSWiA wypłaca mundurowym emerytom łącznie ponad 14 mld zł (w tym są również koszty 13 i 14). W poprzednich latach łączna kwota oscylowała wokół 10-12 mld zł. W 2023 r. taki statystyczny policyjny nowy emeryt miał 47 lat. W poprzednich latach zdarzało się nawet i 46,45 lat. W 2023 r. MSWiA wypłaciło świadczenia ponad 173 tys. policyjnym emerytom. . Natomiast wiek przechodzenia na niemiecką emeryturę mundurowych to ustawowe 60 lat.