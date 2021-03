Jak długo powinny pracować Polki i Polacy? - Należy zrównać wiek kobiet i mężczyzn. Ten wiek powinien zostać podniesiony do 65-go roku życia, a potem stopniowo wydłużany. Żyjemy coraz dłużej, jesteśmy coraz zdrowsi. Wszystkie kraje na świecie podnoszą wiek, ale nie wiem, czemu Polska tego nie robi - powiedział w programie "Newsroom" dr Sławomir Dudek, ekonomista FOR. - Dlaczego Niemiec i Holender mogą pracować dłużej, a my nie? – dodał ekspert.