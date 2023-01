Wielka reforma emerytalna PiS. Zbliża się ważny termin

Jeśli ktoś to zignoruje lub o tym zapomni, od kwietnia dostanie mniejszą wypłatę. Chodzi o automatyczne zapisywanie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najbliższy autozapis odbędzie się w marcu 2023 roku. Główną zaletą PPK są dopłaty od państwa i od pracodawcy. Z naszej pensji na rachunek PPK trafia 2 proc. kwoty, natomiast pracodawca dokłada kolejne minimum 1,5 proc. Można je również zwiększyć. Dodatkowo można liczyć na państwowe wsparcie, czyli 250 zł premii powitalnej, a potem co roku na kwotę 240 zł. O wszystkim, co powinniśmy wiedzieć w związku z wielką reformą emerytalną zaproponowaną przez PiS, opowiadał w programie Money.pl Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny HRK Payroll Consulting.