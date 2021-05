Zapomnij o czternastce. Idzie Polski Ład. Maląg: 70 proc. emerytów skorzysta na zmianach

- Gdy powstał pomysł 14-tej emerytury, mówiliśmy od razu, że będzie to świadczenie jednorazowe – powiedziała w programie "Money. To się liczy" Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej. – W tym roku będzie zarówno trzynastka jak i czternastka, które są swoistymi tarczami antykryzysowymi. Wprowadzenie nowej kwoty wolnej od podatku (red. przyp. to 30 tys. zł) sprawia, że emeryci, którzy dostają świadczenie do 2,5 tys. zł, nie będą płacić podatku. A to diametralnie zmienia ich sytuację. Jako rząd robimy wszystko, by ta jesień życia Polaków była godna np. poprzez podnoszenie minimalnej emerytury. Z naszym analiz wynika, że zmiany dla emerytów w Polskim Ładzie ucieszą aż 70 proc. emerytów, którzy mają najniższe świadczenia. Zmiany już od nowego roku, zapewniam, że emeryci nie będą czekać.