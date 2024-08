ZUS wypłaca czternastki. Tyle otrzymają seniorzy

W zeszłym roku rząd PiS podniósł kwotę czternastki do 2650 zł brutto, co objęło większą liczbę osób, jednak w tym roku rząd Donalda Tuska powrócił do podstawowej, niższej kwoty. W efekcie czternastka w 2024 r. trafi do mniejszej liczby osób, a maksymalna kwota, jaką mogą otrzymać wraz z dodatkiem, wyniesie 4630 zł brutto.