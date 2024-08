Średnia emerytura zbliża się do 4 tys. zł, a za 10 lat przekroczy 6 tys. zł

Emerytury kobiet o 1500 zł niższe od emerytur mężczyzn

Średnia emerytura przekroczy 6100 zł w 2035 roku

Analizując prognozy ZUS, które zostały opublikowane w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich, dotyczące wysokości średniej przeciętnej emerytury wypłacanej z FUS (bez dodatków pielęgnacyjnych, widzimy, wynika, że średnia emerytura w Polsce ma wzrosnąć z nieco ponad 4100 zł w 2025 roku do ponad 6100 zł w roku 2035, są to kwoty nominalne. To co bardziej niepokojące to zwiększająca się różnica pomiędzy średnią emeryturą mężczyzn i emeryturą kobiet. O ile obecnie różnica już wynosi niespełna 1500 zł, to w 2028 roku wzrośnie do 2000 zł a w 2035 roku wyniesie już prawie 2700 zł. Te rosnące różnice są przede wszystkim konsekwencją różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn. Tego rodzaju prognozy pokazują, dlaczego warto i należy rozpocząć w pierwszej kolejności dyskusję i kampanię informacyjną a następnie reformę mającą na celu zmiany w wieku emerytalnym. Pierwszym etapem mogłoby być stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet np. do 63 lat, tak żeby zmniejszyć różnicę pomiędzy 60 a 65 rokiem życia. To co ważne, tego rodzaju reforma powinna być rozłożona na lata, ale powinna się zacząć jeszcze w tej dekadzie.