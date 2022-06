Ile kosztuje wesele? Koszty ślubu a inflacja

Jakie są koszty wesela w 2022 roku?

Ostatnie dwa lata nie sprzyjały organizacji ślubów i wesel. Wybuch pandemii koronawirusa i wprowadzone w związku z tym restrykcje spowodowały, że wiele par było zmuszonych odwołać uroczystości. Rynek usług weselnych został wówczas zamrożony na kilka miesięcy. To jeden z czynników, który wywołał wzrost cen usług weselnych. Kolejnym jest nieustannie rosnąca inflacja, która w maju 2022 roku szacowana była na prawie 14 proc. Jakie są koszty organizacji wesela?

Ile kosztuje wynajęcie sali na wesele?

Wynajęcie sali na wesele zajmuje pierwsze miejsce rozpoczynające organizacje uroczystości ślubnej. Pary młode mają do wyboru dwie opcje: wynajem sali wraz z posiłkami lub wynajem sali weselnej i osobne wynajęcie cateringu. Najczęściej młode pary decydują się na pierwsze rozwiązanie, które jest o wiele wygodniejsze, a cenowo niewiele różni się od opcji drugiej.

Ceny za talerzyk będą natomiast różnić się od siebie w zależności od tego, w jakim mieście i w jakim miejscu organizowane jest wesele. Szacuje się, że średni koszt za talerzyk wynosi obecnie od 260 zł do 400 zł. W większych miejscowościach i w bardziej prestiżowych miejscach cena za talerzyk może natomiast wynieść ponad 400 zł.

Ile kosztuje wesele na 50 osób? Przyjmując, że cena za talerzyk to 260 zł, za 50 osób zapłacimy 13 tys. zł. Za 100 osób zapłacimy zaś 26 tys. zł. Oczywiście do tego musimy doliczyć szereg innych wydatków. Przykładowo tort weselny, którego cena dla 50 osób to ok. 600 zł. W przypadku 100 osób tort będzie kosztował od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł.

Ile kosztuje fotograf i kamerzysta na wesele?

Koszt fotografa na wesele w 2022 roku będzie oscylował w granicach od 3 tys. zł. do nawet 5 tys. zł. To, co wchodzi w zakres pakietu, zależne będzie od konkretnego fotografa. Jeżeli w pakiecie mamy sesję poślubną lub teledysk ślubny, wtedy koszt będzie wzrastał. Podobnie będzie wyglądał koszt kamerzysty. Jeżeli chcemy go wynająć, do kosztów organizacji wesela musimy doliczyć podobną kwotę, co za fotografa.

Ile kosztuje alkohol na wesele?

Przyjmuje się, że na jednego gościa weselnego potrzeba 0,5 l butelki wódki. Niestety i w tym przypadku trzeba liczyć się z wyższymi cenami niż w zeszłym roku. Na początku 2022 roku weszły w życie podwyżki akcyzy. Za dobrej jakości butelkę wódki zapłacimy obecnie ok. 35 zł. Za samą wódkę weselną na 50 osób zapłacimy więc ok. 1750 zł, na 100 osób będzie to koszt 3,5 tys. zł. Do tego należy również doliczyć kilkanaście butelek wina, whisky oraz szampana na powitalny toast. Ostatecznie cena alkoholu na wesele na 50-100 osób będzie wahać się od 2 tys. zł. do ok. 5 tys. zł.

Ile kosztuje zespół/DJ na wesele?

Nie sposób wyobrazić sobie wesela bez oprawy muzycznej. Młode pary mogą zdecydować się na zespół lub na DJ-a. Jaki będzie tego koszt? Zespół weselny to koszt od 5 tys. zł. do nawet 10 tys. zł, w zależności od tego, ile osób znajduje się w zespole. Im więcej osób w zespole, tym wyższa cena. Ponadto im bardziej prestiżowy i znany zespół, tym bardziej cena będzie rosnąć.

Wynajem DJ-a to nieco tańszy koszt. Ceny zaczynają się od 2 tys. zł za mniej znanych wykonawców, do 5-6 tys. zł za tych bardziej znanych.

Dekoracje i kwiaty na ślub. Ile kosztują?

Do kosztów wesela trzeba też doliczyć kwiaty weselne oraz dekoracje, zarówno sali, jak i kościoła. Usługi florystyczne w ostatnim czasie znacznie podrożały i obecnie za kwiaty i dekoracje zapłacimy od 2 tys. zł do nawet 10 tys. zł.

Suknia ślubna i garnitur

Ceny sukni ślubnych oscylują w granicach od 2 tys. zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Średnio za nową suknię z salonu sukien ślubnych zapłacimy ok. 3 tys. zł. Do tego należy doliczyć obuwie oraz welon. Niektóre panny młode, aby zaoszczędzić, decydują się na zakup używanej sukni ślubnej. Wtedy cena spada do nawet 1 tys. zł. Ciekawą alternatywą jest także wynajem sukni ślubnej.

Za stylizację ślubną dla pana młodego zapłacimy nieco mniej, bo od 1 tys. zł do 6 tys. zł. Wszystko zależy od tego, na jaki strój zdecyduje się pan młody. Panowie również mogą wybrać nie zakup, a wynajem garnituru.

Inne koszty wesela

Jak przedstawiają się ceny pozostałych kosztów weselnych? Wśród najczęściej wybieranych wymienia się: słodki stół - od 1 tys. zł do 2 tys. zł,

wiejski stół - od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł,

fotobudka - od 700 zł do 1 tys. zł/2h,

fontanna czekoladowa - dla 50 osób koszt to ok. 500 zł, dla 100 osób ok. 1000-1400 zł,

prosecco bar - wynajem na 6 godzin wraz z 24 litrami prosecco to ok. 2 tys. zł,

ciężki dym - jeden pokaz ok. 400 zł,

zaproszenia - ok. 2-8 zł za sztukę,

winietki - ok. 1-1,5 zł za sztukę,

zawieszki na alkohol - ok. 1,50 zł za sztukę,

księga gości - ok. 100-200 zł,

podziękowania dla gości - od 3 zł do 10 zł za sztukę.

Do kosztów weselnych należy też doliczyć wynajęcie samochodu ślubnego. Ceny wahają się od 800 zł za zwykły samochód aż do kilku tysięcy za luksusowy lub zabytkowy pojazd. Jeżeli na wesele zapraszamy krewnych z innych miast, wtedy musimy również wziąć pod uwagę ewentualny koszt transportu, np. wynajem autokaru dla gości lub zapewnienie im noclegu w hotelu.

Koszty wesel rosną przez inflację - co najbardziej drożeje?

Jak zmieniły się koszty wesela przez inflację? Domy weselne nadal zmagają się z kryzysem po pandemii, wzrósł koszt utrzymania pracownika i samego obiektu, co powiązane jest ze wzrostem cen za prąd, czy gaz. W rzeczywistości w górę poszło wszystko, od cen za talerzyk, przez ceny usług fotograficznych, alkoholu, żywności, sukien ślubnych, dekoracji kwiatowych, po koszty zespołu czy DJ-a. Szacuje się, że w porównaniu z poprzednimi latami koszty wesela w 2022 roku wzrosły o 10-15 proc.

Koszty wesela w 2022 roku. Podsumowanie

Na organizację skromnego wesela na 50 osób trzeba będzie wydać od 30 tys. zł do 45 tys. zł za bardziej wystawne przyjęcie. Ile kosztuje wesele na 100 osób? Koszt wesela na 100 osób będzie oczywiście droższy i wyniesie od 60 tys. zł do nawet 75 tys. zł. Nie da się jednak jednoznacznie określić ceny wesela na 50, czy 100 osób. Wszystko zależne będzie od tego, na co zdecyduje się młoda para. Aby nie zaskoczyć się w trakcie organizacji wesela, warto wcześniej zaplanować dokładną listę wydatków i porównać ją ze swoim budżetem.

