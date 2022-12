Pieniądze z UE. Po środki może sięgnąć niemal każdy z nas

robotnik 26 min. temu zgłoś do moderacji 14 8 Odpowiedz

Wziołem dotacje 10 lat temu Po odzyskaniu weksla tj 2 lata odrazu zlikwidowałem działalnosc !!! Nie bede praował na taki rzad na takie panstwo NIE !!!! Działam dalej ale jakies podatki i zusy mnie nie obchodza !!!! Panstwo mnie wykozystuje od narodzi to ja bede wykozystywał to panstewko !!! Ja zarabiam ja decyduje za co płace !! Zadna ustawa nie zrobi ze mnie wyrobnika !!!! Nie podoba sie nie musi ! Moje zycie moja spraw a!!!!