Polisolokaty. Wykup będzie łatwiejszy

Co to oznacza? Radca prawy z Biurze Rzecznika Finansowego Aleksander Daszewski tłumaczy na łamach "Rz", że dzięki takiej uchwale SN, otwarta zostaje droga prawna by dowodzić, że postanowienia określające zaniżoną wartość wykupu są klauzulami niedozwolonymi. Podobnie jak również opłata likwidacyjna. Te bowiem, zdaniem radcy, prowadzą do przerzucania na konsumentów kosztów akwizycyjnych związanych z zawarciem umowy.