11bit studios miało 1,97 mln zł zysku netto, 2,93 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"Bardzo dobra sprzedaż "Frostpunka", "Moonlightera" i "This War of Mine" w I półroczu 2019 roku, uzupełniana przez przychody ze sprzedaży pozostałych gier z portfela sprawiły, że w tym okresie 11 bit studios S.A. zanotowało 30 738 966 zł przychodów ze sprzedaży. Koszty operacyjne w I półroczu 2019 roku sięgnęły 22 213 016 zł. Były o 38,8% większe niż w analogicznym okresie 2018 roku. Główną pozycją kosztów operacyjnych spółki w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku były usługi obce. Wyniosły 11 948 337 zł czyli były o 72,39% większe niż rok wcześniej. Absolutnie dominującą częścią usług obcych tantiemy należne producentowi "Moonlightera" z tytułu bardzo dobrej sprzedaży gry w tym okresie. Istotną pozycją kosztów operacyjnych 11 bit studios S.A. w I półroczu 2019 roku były też wynagrodzenia (6 185 241 zł), która to pozycja uwzględnia również niegotówkowe rezerwy (4,1 mln zł) tworzone na poczet kosztów Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019 roku. Spółka rozpoczęła tworzenie wspomnianej rezerwy począwszy

od II kwartału 2018 roku. Zauważalną, daleko większą niż rok wcześniej składową kosztów operacyjnych spółki była też amortyzacja. W I półroczu 2019 roku wyniosła 3 038 143 zł wobec 1 388 989 zł przed rokiem. Zmiana wynikała z objęciem (począwszy od II kwartału 2018 roku) amortyzacją wydatków poniesionych na stworzenie "Frostpunka" i "Moonlightera" - czytamy w raporcie.