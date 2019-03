11bit studios miało 37,55 mln zł zysku netto, 46,95 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Bardzo dobra sprzedaż 'Frostpunk' i 'Moonlighter' oraz utrzymująca się na wysokim poziomie monetyzacja 'This War of Mine', przełożyły się w 2018 roku na rekordowe, najlepsze w historii 11 bit studios wyniki finansowe. W 2018 roku spółka zwiększyła przychody, w porównaniu z 2017 rokiem, o 328,8% do 82,11 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 516,1% do 46,95 mln zł. Zarobek netto zwyżkował do 37,55 mln zł z 3,42 mln zł rok wcześniej, czyli przeszło 10-krotnie" - czytamy w komunikacie spółki.