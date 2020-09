4fun Media przystąpiło do przeglądu opcji strategicznych

Zarząd dotychczas nie podjął jakichkolwiek decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i będzie rozważał wszelkie dostępne możliwości. Zarząd oświadcza przy tym to, że aktualnie nie ma pewności odnośnie do tego, czy w ogólności, a jeśli tak, to kiedy, decyzja o realizacji konkretnej opcji zostanie podjęta, podsumowano