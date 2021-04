4fun Media szuka inwestora. Dla spółki NaEkranie.pl.

We wrześniu 2020 r. spółka podała m.in., że przegląd opcji strategicznych ma przede wszystkim na celu wybór najkorzystniejszego sposobu zapewnienia bieżącej płynności finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki, a także realizację długoterminowego celu spółki i grupy kapitałowej spółki, jakim jest maksymalizacja jej wartości i stanie na straży interesów akcjonariuszy spółki. Wskazano wtedy, że zasadniczym motywem do dokonania przeglądu była niepewność gospodarcza wywołana fazą rozwoju pandemii COVID-19 i brakiem pewności odnośnie do wpływu tej pandemii na działalność spółki i grupy kapitałowej.