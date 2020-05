4FunMedia miało 13,11 mln zł straty netto w 2019 r.

"Plany na 2019 rok zakładały dynamiczny wzrost przychodów i wskaźników rentowności grupy kapitałowej 4fun Media S.A. Opierały się one na założeniu utrzymania sprzedaży reklam telewizyjnych i usług marketingowych na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym wzroście przychodów pochodzących ze sprzedaży cyfrowej reklamy zewnętrznej, a przede wszystkim dynamicznym wzroście segmentu e-commerce, którego udział w łącznej sprzedaży grupy kapitałowej miał stanowić fundament do wzrostów w następnych latach. Kolejne kwartały ubiegłego roku, w których następował stopniowy spadek oglądalności kanałów muzycznych, w tym telewizji należących do 4fun Media S.A., zapowiedź zakończenia współpracy z dwoma istotnymi klientami agencji reklamowej oraz wolniejszy niż zakładano wzrost przychodów segmentu e-commerce, spowodowały konieczność weryfikacji założeń na 2019 rok, a w konsekwencji wdrożenia planu naprawczego" - napisała w liście do akcjonariuszy członek zarządu Aneta Parafiniuk.