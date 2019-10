budownictwo 47 minut temu

AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja sprzedało spółkę zależną za 2,97 mln euro

AB Kauno Tiltai należące do grupy kapitałowej Trakcji PRKiI zrealizowało umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, w której AB Kauno Tiltai posiadała 100% udziałów, oraz przeniesienia praw i obowiązków, w tym praw do roszczeń z tytułu wierzytelności, wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a UAB Pletros investicijos, podała Trakcja PRKiI. Łączna kwota transakcji wyniosła 2,97 mln euro (tj. ok. 13 mln zł).