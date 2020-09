Adam Pietruszkiewicz będzie odpowiadał w zarządzie Mabionu za projekty strateg.

"Wiedza rynkowa oraz szerokie kompetencje Adama Pietruszkiewicza, które wnosi do Mabion S.A. stanowią doskonałe uzupełnienie naszych kompetencji. Jestem przekonany, że decyzja o powołaniu go do zarządu pozwoli nam na jeszcze szerszą realizację ambitnych planów, które znajdują się w strategii spółki" - powiedział prezes spółki Dirk Kreder, cytowany w komunikacie.