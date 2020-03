Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 0,7%, wskaźnik NPL: 5,9% w 2019 r.

"Na koniec grudnia 2019 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wg wartości godziwej) wyniosły 73 921 953 tys. zł i wzrosły o 504 434 tys. zł, tj. o 0,7% w porównaniu do końca 2018 r." - czytamy w raporcie rocznym.

"W ramach portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu udział kredytów i pożyczek udzielonych podmiotom gospodarczym z wyłączeniem rolników (31 117 618 tys. zł na koniec 2018 r.) spadł o 3,3 pkt proc. i wynosi 43,3%. Kredyty dla klientów indywidualnych (29 997 525 tys. zł) stanowią 41,8% przy czym ponad połowa tego portfela to kredyty na nieruchomości (18 526 757 tys. zł), które stanowią 25,8% całego portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu (wzrost o 3,5 pkt proc. w porównaniu do końca 2018 r.). Na trzecim miejscu pozostają kredyty dla rolników (8 732 840 tys. zł) z udziałem w całym portfelu (12,1%) zbliżonym do końca 2018 r. (12,1%)" - czytamy dalej.