Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 7% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 3,2%

"Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po trzech kwartałach 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

- wzrost wartości kredytów o 7% do 124 mld zł,

- wzrost depozytów o 23% do 152,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Udział ING BSK w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 11,51% w III kw. 2020 r. z 11,17% kwartał wcześniej, a w kredytach klientów indywidualnych - odpowiednio do 7,58% z 7,49% (bez FX - do 8,97% z 8,91%).