Akcje Medinice zadebiutowały na rynku głównym GPW

"Krioaplikator CoolCryo, użyty do grudniowych zabiegów eksperymentalnych, to ulepszona wersja technologii, którą rozwijam od lat. Opracowana przez zespół inżynieryjny Medinice bardziej precyzyjna wersja urządzenia, osiąga szybsze tempo dochodzenia do założonej temperatury mrożenia - zabiegi przekroczyły moje oczekiwania. Rezultaty tego badania uzyskamy za kilka tygodni i w kolejnych kwartałach będziemy prezentować je międzynarodowej społeczności naukowej. Czuję, że prototyp nie wróci już do laboratorium, ale zostanie użyty do operowania pacjentów w klinice kardiochirurgicznej i przygotowany do komercjalizacji" - powiedział autor wynalazku CoolCryo, kierownik kliniki Kardiochirurgii MSWiA w Warszawie prof. Piotr Suwalski, cytowany w komunikacie.