Akcje Thales z silnym wzrostem. Szanse na nowe zamówienia broni windują wyniki

We wtorek akcje francuskiego koncernu Thales, specjalizującego się w technologiach dla aeronautyki , obronności i bezpieczeństwa, notowały wzrost o 7-8 proc., osiągając cenę 237,5 euro. Dzieje się to w czasie, gdy główny indeks paryskiej giełdy CAC 40 tracił 1,03 proc. Tak znaczący wzrost wartości akcji Thales wynika z opublikowania wyników finansowych za 2024 rok, które okazały się lepsze od prognoz analityków .

Spółka zanotowała skorygowany wynik operacyjny (Ebit) na poziomie 2,42 miliarda euro, co stanowi wzrost o 5,7 proc. w ujęciu organicznym w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody koncernu zwiększyły się o 8,3 proc. w ujęciu organicznym, osiągając wartość 20,58 miliarda euro. Nowe zamówienia wzrosły o 6 proc. w ujęciu organicznym do poziomu 25,29 miliarda euro, co znacznie przewyższyło oczekiwania analityków, którzy prognozowali wartość nowych zamówień na poziomie 23,76 miliarda euro.