Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII

"Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej spółki uzasadnionym jest zawieszenie polityki dywidendowej spółki, przewidującej wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o sumę przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy, a opublikowanej w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., które to zawieszenie miałoby zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 roku i przeznaczenie części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 144 960 750,00 zł na kapitał rezerwowy spółki utworzony proponowaną uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 19 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, a w pozostałym zakresie w

wysokości 31 307 730,04 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.