Akcjonariusze Ferro zdecydują 24 VI o 1,12 zł dywidendy na akcję

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 23 791 773,60 zł, na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21 366 004,60 zł oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2 425 769,00 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł na jedną akcję. [...] Ponadto [...] ustala dzień wypłaty dywidendy dla: a. kwoty 10 621 327,50 zł to jest 0,5 zł na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r. b. kwoty 13 170 446,10 zł to jest 0,62 zł na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r." - czytamy w projektach.