Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

"Emisja akcji nowej emisji z zachowaniem prawa poboru ma na celu utrzymanie dotychczasowej struktury akcjonariatu banku oraz zapewnienie dotychczasowym akcjonariuszom banku możliwości co najmniej utrzymania ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym banku oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze banku wykonają przysługujące im prawo poboru w stosunku do wszystkich posiadanych przez nich akcji banku)" - podkreślił bank.

"W wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności. Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności banku i grupy kapitałowej banku. Osiągnięcie podstaw trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej banku. Zdolność do generowania powtarzalnych dochodów w ocenie banku jest czynnikiem decydującym o odbudowie i utrzymaniu zaufania do banku i grupy kapitałowej banku w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym" - czytamy w uzasadnieniu.