Alchemia miała 40,14 mln zł zysku netto, 63,94 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Grupa wypracowała 40,1 mln zysku netto przy EBIDTA w wysokości 98,8 mln zł. Przychody grupy w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o ponad 18% do poziomu 1 131,8 mln zł. Pozytywne wyniki finansowe to efekt zarówno dobrej koniunktury gospodarczej, jak i rezultat konsekwentnie realizowanego programu restrukturyzacji zwiększającego efektywność kosztową" - napisała prezes Alchemii Karina Wściubiak-Hankó w liście do akcjonariuszy.