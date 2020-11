Aldi otworzy 14 nowych sklepów do końca tego roku

"Polska to ważny i wymagający rejon w rozwoju sieci. Przykładamy olbrzymią wagę, by przy zachowaniu wypracowanych najwyższych światowych standardów odpowiedzieć na lokalne potrzeby rynku zarówno w obszarze asortymentu, jakości obsługi jak i lokalizacji naszych sklepów. Jesteśmy sklepem codziennych zakupów, w którym wszystkie ulubione produkty klienci znajdują na wyciągnięcie ręki, każdego dnia. Ta zasada przyświeca nam także w doborze lokalizacji nowo otwieranych sklepów - niezmiennie kierujemy się tu komfortem klientów dbając o ich pozytywne doświadczenia zakupowe. Szczególną uwagę przykładamy także do bezpieczeństwa, wiemy, że w tych trudnych czasach jest to jeden z kluczowych czynników wyboru sklepu na zakupy" - powiedział dyrektor obszaru nieruchomości i ekspansji sieci Aldi w Polsce Tomasz Gawlik, cytowany w komunikacie.