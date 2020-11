Alior Bank miał 81,79 mln zł zysku netto, 77,72 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

"Trzeci kwartał [przyniósł] dobre wyniki we wszystkich obszarach działalności banku. Zysk netto na poziomie 81,8 mln zł. Każdy miesiąc III kwartału zakończony był dodatnim wynikiem finansowym" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Na koniec września br. ROE wyniosło -8,73% wobec 4,78% rok wcześniej, ROA - odpowiednio: -0,75% wobec 0,42%, zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I): 48,76% wobec 42,81%.

"Koszty ryzyka zmniejszyły się o 68%, z 915 mln zł w II kw. 2020 do 289 mln zł w III kw. 2020, co oznacza zmniejszenie CoR kw/kw z 5,94% do 1,86%" - wskazano w prezentacji.