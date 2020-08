Alior Bank oczekuje poprawy wyniku z prowizji w II poł. roku

"Gdyby nie było obniżki stóp, COVID-u, mielibyśmy wyższe przychody z tytułu odsetek, efekt TSUE oczywiście też tutaj zawarzył, [...] to byłoby to ponad 1,7 mld zł [wyniku odsetkowego w I poł. br.]" - powiedziała Nogajczyk-Simeonow.

"Mimo, iż w I półroczu tego roku spadły nam przychody z odsetek, z tytułu opłat i prowizji to jest to dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy mieli dużo lepsze wyniki w II połowie roku. Od strony kosztowej ważne jest to, że w I półroczu odnotowaliśmy już pewne oszczędności kosztowe, będziemy kontynuowali projekty optymalizacyjne przy jednoczesnym rozwijaniu sprzedaży" - zaznaczyła wiceprezes.