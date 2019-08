Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

"Gwarancja 'Kreatywna Europa' ułatwia uzyskanie kredytu i obniża jego oprocentowanie w stosunku do kredytów bez tej formy zabezpieczenia. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis " - powiedziała menedżer ds. produktów kredytowych klienta biznesowego w Alior Banku Monika Fabjan, cytowana w komunikacie.

"Już od 95 lat nasz bank wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości m.in. poprzez eliminowanie barier ograniczających ten rozwój. Przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu 'Kreatywna Europa'. Nasz produkt stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku, jak również idealnie wpisuje się w strategię i misję naszego banku" - dodał dyrektor biura rozwoju i sprzedaży w departamencie gwarancji i poręczeń BGK Mateusz Olszak.

Gwarancja "Kreatywna Europa" zabezpiecza spłatę do 80% wartości kredytu i jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki opracowanemu przez Unię Europejską programowi finansowania wspierającego europejskich przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury, "Kreatywna Europa 2014-2020". Z programu będzie mogło skorzystać prawie 3 tysiące firm, których profil działalności spełnia wymogi programu i obejmuje on m.in. architekturę, biblioteki oraz muzea, rękodzieło artystyczne, publikacje, produkty audiowizualne, w tym filmy, telewizję, gry wideo, multimedia oraz radio i sztuki wizualne, jak również materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (design), festiwale i sztuki performatywne. Weryfikacja możliwości skorzystania z gwarancji jest dokonywana na podstawie kodu PKD działalności przedsiębiorstwa, a w określonych przypadkach, na podstawie oceny finansowanego projektu w kontekście działalności związanej z sektorami kreatywnymi i kultury. Gwarancje skierowane są do małych i średnich

przedsiębiorstw, podano także.