Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

"Transakcja sekurytyzacji wierzytelności pozwoliła Alior Leasing na pozyskanie przez spółkę samodzielnego średnioterminowego finansowania od podmiotu spoza grupy kapitałowej Alior Banku. To duży krok spółki leasingowej w stronę samodzielności i motywacja dla organizacji do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Następnym, istotnym celem spółki leasingowej będzie dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania działalności" - powiedział prezes Alior Banku oraz przewodniczący rady nadzorczej Alior Leasing Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

"Dzięki ogromnej determinacji Grupy Alior Bank w budowaniu spółki leasingowej, Alior Leasing udało się w ciągu zaledwie 3 lat wejść do grupy 10 największych firm leasingowych w Polsce. Dotychczasowe sukcesy to duże osiągnięcie jak na tak młodą organizację, jednak w przyszłości nie zwolnimy tempa. Spółce we wzroście pomoże m.in. zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Ta transakcja to zaledwie początek aspiracji Alior Leasing" - powiedział wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za spółki zależne, w tym Alior Leasing Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.