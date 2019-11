finanse 15 minut temu

Alior powróci do 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie dla klientów biznesowych

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową strategię w tym segmencie, której efekty będą już widoczne w IV kwartale tego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Docelowo do 2022 r. udział dużych firm w portfelu kredytowym banku ogółem ma spaść do 10% wobec 13% na koniec września br. i 11% na koniec 2019 roku.